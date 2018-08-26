Давид Луиз: "Если бы Конте остался - я бы ушел из "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз признался, что не остался бы в команде, если бы ее продолжил возглавлять Антонио Конте. С нового сезона главным тренером "синих" является Маурицио Сарри.

- Если бы у нас остался тренер, то, как все знают, я бы, возможно, перешел в другой клуб, - цитирует бразильца Sky Sports. - Но сейчас я здесь, и я счастлив.

Ранее аналогично высказался о Конте другой игрок "Челси" Виллиан. В текущем сезоне 31-летний Давид Луиз провел три матча за "Челси".