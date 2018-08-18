"Челси" вырвал победу у "Арсенала" во втором туре чемпионата Англии

"Челси" вырвал победу у "Арсенала" (3:2) в матче 2-го тура чемпионата Англии. В составе "синих" голами отметились нападающие Педро и Альваро Мората, а также защитник Маркос Алонсо.

У "канониров" отличились полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Алекс Ивоби.

АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

2-й тур

"Челси" - "Арсенал" - 3:2 (2:2)

Голы: Педро, 9 (1:0). Мората, 20 (2:0). Мхитарян, 37 (2:1). Ивоби, 41 (2:2). Алонсо, 81 (3:2).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Жоржинью, Канте, Баркли (Ковачич, 60), Педро, Мората (Жиру, 75), Виллиан (Азар, 61).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Монреаль, Мхитарян, Гендузи, Джака (Торрейра, 46), Езил (Рэмси, 68), Ивоби (Ляказетт, 75), Обамеянг.

Предупреждения: Джака, 27. Мустафи, 77.

Судья: Аткинсон (Англия).

18 августа. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

После двух туров "Челси" занимает первое место в турнирной таблице, "Арсенал" - семнадцатое.