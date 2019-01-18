"Челси" собирается платить Хадсону-Одои 70 тысяч фунтов в неделю

"Челси" собирается предложить 18-летнему нападающему команды Каллуму Хадсону-Одои контракт, по которому его зарплата составит 70 тысяч фунтов в неделю, - информирует Daily Mail.

Таким образом, Хадсон-Одои может стать одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков мира. Нынешнее соглашение с форвардом действует до 2020 года, но тот желает перейти в "Баварию". Немецкий клуб уже предложил "Челси" 35 миллионов фунтов за футболиста, и это вполне устраивает "синих".

СМИ: Хадсон-Одои отказался продлевать контракт с "Челси" и хочет перейти в "Баварию"

Все об АПЛ - здесь