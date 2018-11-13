"Челси" поблагодарил Джо Коула

"Челси" поблагодарил бывшего полузащитника сборной Англии Джо Коула. Игрок завершил карьеру в возрасте 37 лет. Последние несколько сезонов хавбек выступал за "Тампу-Бэй Раудис" во втором по силе североамериканском дивизионе.

- Спасибо за воспоминания, Джо Коул, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В чемпионате Англии Коул выступал за "Вест Хэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Астон Виллу". В сезоне 2011/2012 выступал на правах аренды за "Лилль". Трижды выигрывал чемпионат Англии и Кубок Англии.

Thanks for the memories, Joe Cole! 💙 pic.twitter.com/BeP7INHZAM – Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 ноября 2018 г.

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