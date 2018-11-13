15:11 | Футбол — Англия

"Челси" поблагодарил Джо Коула

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"Челси" поблагодарил бывшего полузащитника сборной Англии Джо Коула. Игрок завершил карьеру в возрасте 37 лет. Последние несколько сезонов хавбек выступал за "Тампу-Бэй Раудис" во втором по силе североамериканском дивизионе.

- Спасибо за воспоминания, Джо Коул, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В чемпионате Англии Коул выступал за "Вест Хэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Астон Виллу". В сезоне 2011/2012 выступал на правах аренды за "Лилль". Трижды выигрывал чемпионат Англии и Кубок Англии.

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