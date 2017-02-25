"Челси" победил "Суонси", "Халл" и "Бернли" сыграли вничью

В матче 26-го тура премьер-лиги "Челси" на своем поле нанес поражение "Суонси" – 3:1. По голу у хозяев забили Сеск Фабрегас, Педро и Диегу Коста. Примечательно, что на счету испанских легионеров "синих" в нынешнем сезоне уже 30 мячей.

Для Фабрегаса эта игра стала 300-й в карьере в премьер-лиге. Лондонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата. Беспроигрышная серия "Челси" во всех турнирах достигла девяти матчей. "Суонси" занимает 15-ю позицию.

В другом поединке "Халл Сити" и "Бернли" сыграли вничью (1:1). По голу забили Том Хаддлстоун, реализовавший пенальти, и Майкл Кин. "Бернли" занимает 12-ю строчку в таблице, "Халл" идет 18-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Челси" – "Суонси" – 3:1 (1:1)

Голы: Фабрегас, 19 (1:0). Льоренте, 45+2 (1:1). Педро, 72 (2:1). Диегу Коста, 84 (3:1).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 85), Канте, Фабрегас (Матич, 76), Алонсо, Педро, Диегу Коста, Азар (Виллиан, 85).

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Фер, Корк, Кэрролл (Айю, 76), Раутледж (Нарсингх, 81), Льоренте, Сигурдссон.

Предупреждения: Нотон, 35. Ольссон, 36. Давид Луиз, 75. Фер, 80.

Судья: Суорбрик.

25 февраля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Трансляция матча "Челси" - "Суонси"

"Халл Сити" – "Бернли" – 1:1 (0:0)

Голы: Хаддлстоун, 72 - с пенальти (1:0). Кин, 76 (1:1).

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Элабделлауи (Эрнандес, 82), Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Мэлони (Мейлер, 68), Н`Диай, Аль-Мухаммади, Мбокани (Ньясс, 67), Грощицки.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Бойд, Брэйди (Арфилд, 89), Уэствуд (Тарковски, 86), Барнс, Грэй (Воукс, 85).

Предупреждения: Уэствуд, 40. Хаддлстоун, 54. Барнс, 71.

Удаление: Барнс, 90+2.

Судья: Аткинсон.

25 февраля. Халл. Стадион KCOM Stadium.