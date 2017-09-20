"Челси", "Эвертон" и "Арсенал" вышли в 1/8 финала Кубка лиги

"Челси" разгромил "Ноттингем Форест" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Хет-трик в составе лондонцев оформил Миши Батшуайи.

В других поединках "Эвертон" забил 3 безответных мяча "Сандерленду", а "Арсенал" одержал минимальную победу над клубом третьего дивизона "Донкастером".

Кубок лиги

1/16 финала

"Челси" - "Ноттингем Форест" - 5:1 (3:0)

Голы: Кенеди, 13 (1:0). Батшуайи, 19 (2:0). Мусонда, 40 (3:0). Батшуайи, 53 (4:0). Батшуайи, 86 (5:0). Дариква, 90+2 (5:1).

"Эвертон" - "Сандерленд" - 3:0 (1:0)

Голы: Калверт-Льюин, 38 (1:0). Калверт-Льюин, 51 (2:0). Ньясс, 83 (3:0).

"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0 (1:0)

Гол: Уолкотт, 25.