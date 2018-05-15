Бывший тренер сборной Англии Макларен возглавит "Куинз Парк Рейнджерс"

Новым главным тренером "Куинз Парк Рейнджерс" станет Стив Макларен, сообщает Sky Sports. Официальное объявление ожидается в ближайшие 24 часа.

Специалист заменит уволенного ранее Иана Холлоуэя. Ранее тренер возглавлял "Твенте", "Вольфсбург", "Мидлсбро", "Дерби", "Ньюкасл" и сборную Англии, был помощником Алекса Фергюсна в "МЮ".

Последним местом работы 57-летнего специалиста был "Маккаби" (Тель-Авив), где он занимал должность консультанта. "Куинз Парк Рейнджерс" занял 16-е место по итогам сезона в чемпионшипе.