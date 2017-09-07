Бывший нападающий "Локомотива" Ньясс возвращен в первую команду "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман рассказал о том, что нападающий Умар Ньясс может оказаться в основном составе команды. В последний раз форвард выходил на поле в футболке ливерпульцев в мае 2016 года.

- Ниасс вернулся в первую команду, - цитирует Daily Mail Кумана. – Сегодня он провел тренировку. Иногда в жизни вы должны давать возможности. Повлияли ли на это неудачи "Эвертона" на трансферном рынке? Это одна из причин.

Напомним, что Ньясс зимой 2016 года перешел из "Локомотива" в "Эвертон" за 13,5 миллиона фунтов. В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Халл Сити". За "тигров" во всех турнирах он провел 19 игр, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.