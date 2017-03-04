14:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Арсенала" над "Ливерпулем"

"Ливерпуль" – "Арсенал". Фото AFP
"Ливерпуль" – "Арсенал". Фото AFP
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4 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Арсенал". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 3,64 – П2 3,59

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Арсенал" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Арсенал" 4 марта на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=11-11, 44 – 49.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

21 декабря 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Арсенал"

2:2

4 апреля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Ливерпуль"

4:1

24 августа 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Ливерпуль"

0:0

13 января 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Арсенал"

3:3

14 августа 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Арсенал" – "Ливерпуль"

3:4

Прогноз "СЭ"

Голов будет много. Обеим командам нечего терять, обе проповедуют открытый футбол, и история последних встреч тоже подтверждает наше мнение. Ну а кто победит – большущий вопрос. "Ливерпуль" после изумительного матча с "Тоттенхэмом" опростоволосился в гостях у "Лестера", а "Арсенал" лихорадит всю зиму. У "красных" есть небольшое преимущество, причем дело не только в "Энфилде": команда Юргена Клоппа в этом сезоне отлично играет с командами из лидирующей шестерки, в отличие от "Арсенала". Отдадим предпочтение хозяевам.

Прогноз "СЭ" – 3:2.

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