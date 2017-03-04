Букмекеры не верят в победу "Арсенала" над "Ливерпулем"

4 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Арсенал". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Арсенал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 3,64 – П2 3,59
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Арсенал" 4 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Арсенал" 4 марта на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=11-11, 44 – 49.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 декабря 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Арсенал"
|
2:2
|
4 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Ливерпуль"
|
4:1
|
24 августа 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Ливерпуль"
|
0:0
|
13 января 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Арсенал"
|
3:3
|
14 августа 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Ливерпуль"
|
3:4
Прогноз "СЭ"
Голов будет много. Обеим командам нечего терять, обе проповедуют открытый футбол, и история последних встреч тоже подтверждает наше мнение. Ну а кто победит – большущий вопрос. "Ливерпуль" после изумительного матча с "Тоттенхэмом" опростоволосился в гостях у "Лестера", а "Арсенал" лихорадит всю зиму. У "красных" есть небольшое преимущество, причем дело не только в "Энфилде": команда Юргена Клоппа в этом сезоне отлично играет с командами из лидирующей шестерки, в отличие от "Арсенала". Отдадим предпочтение хозяевам.
Прогноз "СЭ" – 3:2.