Брендан Роджерс: "Не понимаю, откуда берутся слухи про Джеррарда"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс не понимает, откуда взялись слухи о том, что полузащитник Стивен Джеррард может стать игроком шотландского клуба. Вчера стало известно, что футболист не стал продлевать контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси".

– Никогда не обсуждаю трансферные слухи и сейчас не собираюсь этого делать, – приводит Sky Sports слова Роджерса. – Скажу лишь, что не понимаю, откуда взялись слухи про Джеррарда в моей команде. Он – великолепный игрок и образец для подражания. Очень рад, что работал с ним, однако трансферы – это внутренние вопросы клубов.

Роджерс был тренером Джеррарда в "Ливерпуле" на протяжении трех лет.