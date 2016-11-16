20:39 | ФУТБОЛ — Англия

Брендан Роджерс: "Не понимаю, откуда берутся слухи про Джеррарда"

0
0
0

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс не понимает, откуда взялись слухи о том, что полузащитник Стивен Джеррард может стать игроком шотландского клуба. Вчера стало известно, что футболист не стал продлевать контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси".

– Никогда не обсуждаю трансферные слухи и сейчас не собираюсь этого делать, – приводит Sky Sports слова Роджерса. – Скажу лишь, что не понимаю, откуда взялись слухи про Джеррарда в моей команде. Он – великолепный игрок и образец для подражания. Очень рад, что работал с ним, однако трансферы – это внутренние вопросы клубов.

Роджерс был тренером Джеррарда в "Ливерпуле" на протяжении трех лет.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ