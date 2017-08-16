Болт может сыграть за "МЮ" в матче против "Барселоны"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может сыграть за команду ветеранов "Манчестер Юнайтед" в благотворительном матче против "Барселоны", который состоится 2 сентября. Участие ямайского спринтера в игре зависит от того, успеет ли он восстановиться от травмы подколенного сухожилия, полученной на чемпионате мира в Лондоне.

Ожидается, что партнерами легкоатлета по предстоящему матчу станут Райан Гиггз, Пол Скоулз и многие другие прославленные игроки "красных дьяволов".

- Он мечтал об этом на протяжении долгих лет. Он очень постарается сыграть, если восстановится от травмы, - цитирует Sun источник, близкий к Болту.

Напомним, в июне этого года состоялся первый матч между легендарными игроками "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". Английский клуб одержал победу - 3:1.