Славен Билич покинул пост главного тренера "Вест Хэма", сообщает пресс-служба клуба. 49-летний специалист возглавлял команду с 2015 года. Вместе с Биличем клуб покинули его четыре помощника.

- "Вест Хэм" выражает благодарность Славену Биличу и его команде за их работу последние 2,5 года. Но сегодня мы считаем, что необходимо внести изменения, чтобы клуб двигался вперед в соответствии со своими амбициями, - говорится в сообщении на сайте клуба.

Сейчас "Вест Хэм" находится в поисках нового тренера. Ранее сообщалось, что это место может занять Дэвид Мойес. Ожидается, что специалист возглавит команду на полгода, до конца этого сезона. Последним местом работы Мойеса был "Сандерленд".

"Вест Хэм" под руководством Билича в последнем матче проиграл "Ливерпулю" (1:4) и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков.