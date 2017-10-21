Билич готов уйти в отставку с поста главного тренера "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после поражения в 9-м туре чемпионата Англии от "Брайтона" (0:3) отметил, что разочарован итоговым результатом. По словам наставника, он не прячется от ответственности и готов принять решение совета директоров.

- Я разочарован, - приводит BBC слова Билича. - Футболисты делали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Я должен извиниться перед болельщиками. Они заслуживают большего, чем это. Не очень здорово проигрывать 0:3 команде, против которой планировалось взять три очка. Я не волнуюсь, но я реалист. Я не хочу прятаться за кем-то, главный тренер именно я. Это моя ответственность, но дальнейшая ситуация зависит от совета директоров.