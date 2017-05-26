Бернарду Силва: "Когда у вас есть возможность играть под руководством Гвардьолы, вы не говорите "нет"

Новичок "Манчестер Сити" полузащитник Бернарду Силва признался, что он счастлив перейти в английский клуб, которым руководит Хосеп Гвардьола. Официально Силва присоединится к команде 1 июля. В "Сити" португалец будет выступать под 20-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит 81 миллион евро.

– Чувствую себя прекрасно, – цитирует сайт "Сити" Силву. – Честно говоря, я перешел в один из лучших клубов мира. Для меня честь стать частью этого клуба. С нетерпением жду сезона, чтобы помочь "Сити" добиться своих целей. У нас если не лучший тренер в мире, то один из лучших.

Знаете, когда у вас есть возможность играть под руководством Гвардьолы, вы не говорите "нет". Вы сами знаете, какую работу он провел в "Барселоне" и "Баварии", это было удивительно. Жду, что здесь он будет выигрывать титулы.