Бенни Маккарти: "Моуринью - лучший тренер для "МЮ"

Бывший нападающий "Порту" Бенни Маккарти, работавший с Жозе Моуринью, считает, что "Манчестер Юнайтед" не должен думать об увольнении португальца. После 12 туров в чемпионате Англии "МЮ" занимает восьмое место в премьер-лиге.

– Не нужно отправлять в отставку одного из лучших тренеров мира, – цитирует Daily Star Маккарти. – Кого вы найдете на его место? Я не думаю, что есть тренеры лучше, чем Моуринью. У него достаточно характера и сил, чтобы справиться с ситуацией. Он лучший тренер для "МЮ".

Возможно, ему нужно время, чтобы самому перестроиться, больше заботы проявить к молодым игрокам. Моуринью привык работать с уже готовыми профессионалами и ждет, что они будут выкладываться по полной, получая огромные деньги.