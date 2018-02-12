Бенитес после победы над "МЮ" подшутил над журналистом, настраивавшим микрофон

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии подшутил над журналистом BBC, который настраивал микрофон. О забавном инциденте в Твиттере рассказал сам "пострадавший" представитель корпорации Конор Макнамара.

"Прежде чем задать вопрос Рафе Бенитесу, быстро проверил микрофон, убедился в том, что громкость на нужном уровне, - написал Макнамара.

Я: "Раз-два..."

Рафа: "Нет-нет. 1:0"

Напомним, "Ньюкасл" после 27 туров занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 28 очков. "Манчестер Юнайтед" располагается на второй строчке (56). Отставание "красных дьяволов" от "Манчестер Сити" выросло до 16 очков.