14:42 | Футбол — Англия

Бенитес после победы над "МЮ" подшутил над журналистом, настраивавшим микрофон


Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии подшутил над журналистом BBC, который настраивал микрофон. О забавном инциденте в Твиттере рассказал сам "пострадавший" представитель корпорации Конор Макнамара.

"Прежде чем задать вопрос Рафе Бенитесу, быстро проверил микрофон, убедился в том, что громкость на нужном уровне, - написал Макнамара.
Я: "Раз-два..."
Рафа: "Нет-нет. 1:0"

Напомним, "Ньюкасл" после 27 туров занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 28 очков. "Манчестер Юнайтед" располагается на второй строчке (56). Отставание "красных дьяволов" от "Манчестер Сити" выросло до 16 очков.

 

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