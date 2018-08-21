Бекхэм получит награду президента УЕФА

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет обладателем награды президента УЕФА за 2018 год. Именно его выбрал нынешний глава организации Александер Чеферин.

- Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, - цитирует президента официальный сайт УЕФА. - Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты. Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм - настоящий футбольный идол своего поколения.

Англичанин, который получит награду в конце месяца в Монако, в ходе карьеры провел за клубы и сборную 762 матча, забил 130 мячей. В 1990 году вместе с "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов.

В 2015 году он основал "7: Фонд ЮНИСЕФ Дэвида Бекхэма", целью которого является оказание помощи детям и борьба с жестокостью по отношению к ним. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы у детей была возможность посещать школу и получать образование.