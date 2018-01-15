Бауэр дебютирует за "Стоук Сити" в матче против "МЮ"

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Стоук Сити". В составе гостей на поле с первых минут выйдет бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр, перешедший в клуб АПЛ 9 января.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": Давид де Хеа - Люк Шоу, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Антонио Валенсия - Неманья Матич, Хуан Мата, Поль Погба, Джесси Лингард - Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.

"Стоук Сити": Джек Батлэнд - Мориц Бауэр, Джош Тимон, Курт Зума, Бруно Мартинс Индии - Даррен Флетчер, Шердан Шакири, Джо Аллен, Стивен Айрлэнд - Эрик Шупо-Мотинг, Питер Крауч.

Отметим, что этот матч станет дебютным в "Стоук Сити" не только для Бауэра. Сегодня, 15 января, главным тренером команды стал Пол Ламберт.

Матч "Манчестер Юнайтед" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.