Балотелли хотел бы перейти в "МЮ"

Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли хотел бы вновь поработать с португальским специалистом Жозе Моуринью, сообщает Gazzetta dello Sport. В связи с этим, 25-летний итальянец попросил своего агента Мино Райолу провести переговоры с "Манчестер Юнайтед". Ранее от приобретения форварда отказались "Болонья" и "Сассуоло". В прошлом сезоне Балотелли играл в "Милане" на правах аренды, забив в 23 матчах всего 3 гола.
Ботаникум
Полюбил Марио Жозе - парень в "тренде" эпохи!!! Но БЕСПЛАТНО он "любить" не хочет, поэтому задействован "посредник" (типа сут...нёра) Райола!
19:12 24 августа
shpasic
ахахахаха, пусть в Нефтчи переходит
19:11 24 августа
V0VaN
...Аршавин тоже мечтал о Барселоне, а Сапогов о Ювентусе...)))
18:43 24 августа