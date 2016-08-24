Балотелли хотел бы перейти в "МЮ"

Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли хотел бы вновь поработать с португальским специалистом Жозе Моуринью, сообщает Gazzetta dello Sport. В связи с этим, 25-летний итальянец попросил своего агента Мино Райолу​ провести переговоры с "Манчестер Юнайтед". Ранее от приобретения форварда отказались "Болонья" и "Сассуоло". В прошлом сезоне Балотелли играл в "Милане"​ на правах аренды, забив в 23 матчах всего 3 гола.