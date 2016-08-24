18:37 24 августа | ФУТБОЛ — Англия

Балотелли хотел бы перейти в "МЮ"

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Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли хотел бы вновь поработать с португальским специалистом Жозе Моуринью, сообщает Gazzetta dello Sport. В связи с этим, 25-летний итальянец попросил своего агента Мино Райолу​ провести переговоры с "Манчестер Юнайтед". Ранее от приобретения форварда отказались "Болонья" и "Сассуоло". В прошлом сезоне Балотелли играл в "Милане"​ на правах аренды, забив в 23 матчах всего 3 гола.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Полюбил Марио Жозе - парень в "тренде" эпохи!!! Но БЕСПЛАТНО он "любить" не хочет, поэтому задействован "посредник" (типа сут...нёра) Райола!

19:12 24 августа

shpasic

ахахахаха, пусть в Нефтчи переходит

19:11 24 августа

V0VaN

...Аршавин тоже мечтал о Барселоне, а Сапогов о Ювентусе...)))

18:43 24 августа

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