Азар готов сыграть против "Арсенала", Баркли пропустит матч

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1/2 финала Кубка лиги против "Арсенала" отметил, что нападающий Эден Азар восстановился после небольшой травмы и готов сыграть. Он также добавил, что новичку команды Россу Баркли пока рано выходить на поле.

Напомним, лондонский клуб на прошлой неделе подписал контракт с Баркли на 5,5 лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 15 миллионов фунтов стерлингов.

– Азар в хорошем физическом состоянии. Он восстановился после небольшого повреждения голени, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – Он готов и сыграет против "Арсенала".

Больше ни у кого нет проблем. Для Баркли играть еще рано, но мы довольны, что он в хорошей форме и уже начал тренироваться с нами и понимать наш футбол. Он отличный парень и показал большое желание работать и помогать нам.

Матч "Челси" – "Арсенал" состоится завтра, 10 января, и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.