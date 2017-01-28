Авраам Грант: "Моуринью не гений, но и не пустышка"

Бывший главный тренер "Челси" Авраам Грант отметил, что Антонио Конте возглавил лондонскую команду в самый подходящий момент. По словам израильского специалиста, перемены в "Челси" назрели перед нынешним сезоном.

– Конте пришел в нужное время, – цитирует The Guardian наставника сборной Ганы. – Игроки были готовы к переменам и хотели их. Я очень уважаю Моуринью, но мне не нравилось, что СМИ называли его гением. Он не был гением. Как не является и пустышкой, о чем стали писать после его неудачи. Он хороший тренер, имеющий свои проблемы, как и любой другой человек.

Конте начал радовать болельщиков "Челси". Он поначалу играл по схеме, которую никогда ранее не использовал. В "Ювентусе" он работал с тремя центральными защитниками и показывал хорошие результаты. В "Челси" он изменился, не меняя своей индивидуальности. Есть тренеры, которые способны играть по разным схемам. Но Конте и Венгеру, например, сложно меняться. Они не очень хорошо умеют работать с другими системами. Полагаю, лучшее, что случилось с "Челси", это поражение 0:3 от "Арсенала". Тогда Конте решил вернуться к своей схеме и заиграть по системе, удобной и футболистам.