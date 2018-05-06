"Арсенал" забил 5 голов "Бернли" в последнем домашнем матче Венгера

"Арсенал" разгромил "Бернли" в матче 37-го тура чемпионата Англии - 5:0.
Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, "Бернли" идет на седьмой строчке, обе команды попадают в Лигу Европы.
Отметим, что игра стала последней домашней для "Арсенала" под руководством Арсена Венгера. Француз, руководивший командой с 1996 года, объявил об уходе из клуба в конце сезона.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
37-й тур
"Арсенал" - "Бернли" - 5:0 (2:0)
Голы: Обамеянг, 14 (1:0). Ляказетт, 45+3 (2:0). Колашинац, 54 (3:0). Ивоби, 64 (4:0). Обамеянг, 75 (5:0).
"Арсенал": Чех, Колашинац, Чемберс (Мертесакер, 77), Бельерин, Мавропанос, Уилшир (Рэмси, 72), Мхитарян, Джака, Ляказетт (Уэлбек, 72), Обамеянг, Ивоби.
"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон (Нкуду, 71), Гвюдмундссон (Уэллс, 89), Барнс (Воукс, 22).
Предупреждение: Тарковски, 44.
Судья: Марринер.
6 мая. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/