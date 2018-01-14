"Арсенал" без Санчеса и Езила проиграл "Борнмуту"

"Арсенал" на выезде проиграл "Борнмуту" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии. На гол Эктора Бельерина хозяева поля ответили точными ударами Каллума Уилсона и Джордона Айба. "Канониры" проводили матч без своих лидеров - Месута Езила и Алексиса Санчеса.

Безвыигрышная серия "Арсенала" насчитывает три матча (2 ничьих, 1 поражение). "Борнмут", в свою очередь, не проигрывает в четырех матчах кряду (2 победы, 2 ничьих).

Отметим, что "Борнмут" впервые в истории обыграл "Арсенал" в рамках премьер-лиги.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Борнмут" - "Арсенал" - 2:1 (0:0)

Голы: Бельерин, 52 (0:1). Уилсон, 70 (1:1). Айб, 74 (2:1).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс (Муссе, 63), С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Айб (Пью, 86), Фрэйзер, Уилсон (Афобе, 90+1).

"Арсенал": Чех, Мустафи, Чемберс (Рэмси, 74), Бельерин, Холдинг, Уилшир, Джака, Мэйтланд-Найлс, Уэлбек, Ляказетт, Ивоби (Уолкотт, 76).

Предупреждения: Гослинг, 21. Фрэнсис, 31. Джака, 56. Уилшир, 71.

Судья: Френд.

14 января. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).