Арсен Венгер: "С "Манчестер Сити" постараемся сыграть в свой футбол"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что его команда не испугается "Манчестер Сити" в предстоящем матче чемпионата Англии. "Канониры" занимают пятое место в премьер-лиге, уступая лидирующим "горожанам" девять очков.

– Мы постараемся сыграть в свой футбол, не скрываясь, – цитирует AFP Венгера. – Мы тоже хотим быть активны, владеть мячом, создавать моменты. Иногда лучшая защита – это нападение. У нас есть возможность показать, что мы способны справляться с такими матчами. Уверен, у нас все получится.