Арсен Венгер: "Неважно, сколько я еще буду в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полностью сконцентрирован на выполнении задач команды. Контракт лондонского клуба с французским специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

– Мои новости заключаются в том, что у меня нет новостей, – приводит beIN Sports слова Венгера. – В любом случае я буду полностью предан делу и абсолютно сконцентрирован на наших задачах.

На самом деле не имеет никакого значения, как долго я еще буду в "Арсенале", потому что я полностью сосредоточен на выполнении наших задач. У нас сейчас тяжелый период в плане результатов команды, так что, думаю, гораздо важнее сконцентрироваться на этом и наладить ситуацию.

В данный момент мы терпим неудачи, но нужно все разложить по дистанции и посмотреть на наши перспективы. У нас две игры в запасе, мы в полуфинале Кубка Англии, так что итоги сезона будут зависеть от того, как мы проявим себя в сложной ситуации.