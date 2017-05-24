Арсен Венгер: "Арсенал" проделает большую работу, чтобы оставить Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что клуб намерен сохранить нападающего Алексиса Санчеса. По его словам, руководству придется проделать для этого большую работу.

– У нас ни у кого из игроков не истекает контракт, поэтому мы будем самостоятельно принимать решения, – приводит официальный сайт клуба слова Венгера. – Нам необходимо проделать большую работу, ведь мы хотим сохранить Санчеса у себя в составе, тем самым покончив со спекуляциями.

У него действующий контракт. Хотел бы напомнить, что он рассчитан до 2018 года. Алексис очень профессионально относится к своему делу.