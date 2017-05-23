Апелляция Косьельни отклонена, игрок пропустит финал Кубка Англии

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни не сможет помочь своей команде в финале Кубка Англии против "Челси". Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (ФА), 31-летний француз будет отбывать трехматчевую дисквалификацию, так как апелляция о неправомерном отстранении была отклонена.

Напомним, Косьельни получил красную карточку во время матча против "Эвертона" в прошлое воскресенье.