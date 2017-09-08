Антонио Конте: "Я рад сокращению продолжительности трансферного окна"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что новичок команды Давиде Дзаппакоста находится в хорошей физической форме. Специалист также добавил, что поддерживает решение английской премьер-лиги о сокращении продолжительности трансферного окна.

– Сокращение трансферного окна в Англии? Я согласен с этим решением. Это правильный ход, – цитирует клубная пресс-служба Конте. – Если у вас есть план, как строить свою трансферную кампанию, то не стоит ждать дедлайна и делать все в последний момент. Если вы знаете, какие игроки остаются, а какие нет, то не будет никаких проблем. Трансферный рынок всегда сложный период для тренера.

Дзаппакоста? Его игра против сборной Израиля показывает, что он в хорошем физическом состоянии. Я работал с ним, и он знает мой стиль футбола. Ему будет несложно адаптироваться в Англии. Он хороший и молодой игрок. Дзаппакоста может играть на обоих флангах. Он готов, и вы скоро увидите его на поле. Играть в таком большом клубе – отличный шанс для него проявить себя.

Напомним, что 7 сентября английская премьер-лига приняла решение сократить продолжительность летнего трансферного окна. В следующем году оно закроется в четверг, 9 августа, перед началом турнира. Речь идет только о приобретениях, продавать игроков клубы смогут и после закрытия трансферного окна.