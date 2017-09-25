Антонио Конте: "В будущем хотел бы стать спортивным директором"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что скучает по Италии и намерен вернуться туда. Он также добавил, что в будущем хотел бы стать спортивным директором.

Отметим, контракт 48-летнего специалиста с "синими" рассчитан до лета 2019 года.

– Конечно, я скучаю по Италии, в этом нет никаких сомнений. Не в моих планах оставаться за границей надолго. Прекрасно получить такой опыт, но однажды я хочу вернуться в Италию, – приводит Football Italia слова Конте. – Китай? Точно нет. Бундеслига? Всегда трудно предсказать будущее. Тренер – временный работник.

Все зависит от результатов, но я хочу попытаться сделать все возможное, чтобы завершить один проект, а затем найти другой, подходящий для продолжения работы. Этот опыт помогает мне. В будущем я бы хотел стать спортивным директором.