Антонио Конте: "Нам нужно забыть, что "Челси" – чемпион"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил удовлетворение подготовкой своей команды к финалу Кубка Англии против "Арсенала". Встреча состоится 27 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.



– Мои игроки были очень сосредоточены во время тренировок, – приводит Daily Mail слова Конте. – Мы хорошо подготовились, несмотря на жару. У меня нет причин не доверять футболистам после такого сезона, но на 120 минут (плюс возможная серия пенальти) нам надо забыть, что мы выиграли чемпионат. "Челси" можно было бы считать аутсайдером финала, ведь мы отмечали титул. Но мы сыграем с командой, которая не смогла попасть в Лигу Чемпионов. У "Арсенала" остался последний шанс хоть как-то спасти этот сезон.



Нам надо сыграть очень внимательно и показать желание. Весь сезон футболисты демонстрировали мне, что они способны добиваться больших целей, например, выиграть чемпионат Англии. Это будет сложный матч для обеих команд, но мы готовы к битве.