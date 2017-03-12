Антонио Конте: "Канте и Погба - игроки топ-уровня, но они совершенно разные"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча четвертьфинального матча Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" высоко оценил игру полузащитника Н`Голо Канте. По словам специалиста, хавбек отдает на поле всего себя.

- Мы говорим о потрясающем футболисте - он отлично играл в прошлом, например, в предыдущем сезоне за "Лестер", и в этом сезоне он прекрасно выступает за нас. Н’Голо еще и замечательный человек, преданный, отдающий всего себя, он достойный пример для подражания, - приводит пресс-служба "синих" слова Конте. - Он отличный парень - всегда улыбается и мил со всеми. Во время тренировок он много работает, но всегда с улыбкой.

Я не люблю говорить об игроках другой команды, но в этом случае, в случае Погба, у меня была возможность в прошлом с ним работать. И да, мы говорим сейчас об игроке топ-уровня. Он тоже выкладывается полностью на тренировках, стараясь стать лучше, отработать технику, прибавить в физической силе - я могу сказать, что Поль Погба - игрок топ-уровня. Это два разных футболиста с разными характеристиками. Поля и Н’Голо трудно сравнивать: два игрока топ-уровня, но совершенно разные.