23:50 25 февраля | Футбол — Англия

Анри не против возглавить "Арсенал"

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Бывший нападающий "Арсенала"  Тьерри Анри подтвердил, что хотел бы стать главным тренером лондонской команды в будущем. Сейчас француз работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

– Мне интересна работа с "Арсеналом", но я не могу говорить об этом из-за своей позиции в сборной Бельгии, – цитирует Sky Sports Анри, отвечая на вопрос журналиста. – А кто не заинтересовался бы таким постом?

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

если Анри уже в позиции в Бельгии, то какое ему дело до позиции бедного Арсена после МанСити.

00:56

баламошка

Как не стыдна. Бедная Венгерка.

00:01

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