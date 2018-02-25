Анри не против возглавить "Арсенал"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри подтвердил, что хотел бы стать главным тренером лондонской команды в будущем. Сейчас француз работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

– Мне интересна работа с "Арсеналом", но я не могу говорить об этом из-за своей позиции в сборной Бельгии, – цитирует Sky Sports Анри, отвечая на вопрос журналиста. – А кто не заинтересовался бы таким постом?