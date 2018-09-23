Андрей Ярмоленко: "Будет трудно играть против "Челси", но если мы покажем свою игру, тогда у нас получится это сделать"

Нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко накануне матча 6-го тура английской премьер-лиги против "Челси" заявил, что его команда не боится соперника. Украинский форвард отметил, что игра будет трудной, но "молотобойцы" хотят показать себя с лучшей стороны.

- Конечно," Челси " - хорошая команда с отличными футболистами, но мы их не боимся, - приводит пресс-служба клуба слова Ярмоленко. - Мы играем на нашем стадионе, поэтому должны показать свой футбол. Будет очень трудно играть против такой тактики, как у "Челси", но если мы покажем свою игру, и все выйдут на поле, осознавая, что мы можем победить их, тогда у нас получится это сделать. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться и слушать нашего тренера.

Матч "Вест Хэм" - "Челси" пройдет в субботу, 23 сентября в Лондоне и начнется в 15:30.

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