Андрей Канчельскис: "Эмери - шаг назад для "Арсенала"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что лондонский "Арсенал" сделал шаг назад, когда пригласил на пост главного тренера Унаи Эмери. Сегодня стало известно, что испанский специалист сменил на этой должности Арсена Венгера, покинувшего клуб по окончании сезона.

- Сегодня объявили о том, что "Арсенал" оформил контракт с Унаи Эмери. Не считаете, что для тренера это шаг назад, по сравнению с "ПСЖ"?

- Это шаг назад для клуба. Эмери – это легенда, но, думаю, можно было найти кандидатуру получше. Но таково решение совета директоров. Посмотрим, как он проявит себя в Англии.

- Он лучше или хуже Венгера, как тренер?

- Время покажет. Посмотрим, справится ли Эмери со своей задачей.

- Получается топ-клубы не учитывают неуспешный опыт работы в России, когда приглашают его на пост главного тренера?

- В последние годы Эмери хорошо зарекомендовал себя в Испании, с ПСЖ он неплохо выступил, выиграл чемпионат и кубок. Хотя там конкурентов не было. Видимо, они это учитывали. Да, в России у него не получилось, но в нашей стране у многих не получилось: у Манчини, Луческу, хотя они работали в топ-клубах. У Лаудрупа тоже не получилось. Это же не показатель. Все-таки у нас другой менталитет, другой футбол, поэтому многие сталкиваются с непонятными ситуациями, которые у нас происходят, и из-за этого нет результата. Здесь ничего странного нет.

- Не считаете, что зря владелец "Спартака" Леонид Федун не потерпел и не дал Эмери поработать? Может быть он добился бы результата?

- Не знаю. Есть президент, и он решает эти вопросы. "Спартаку" повезло с Массимо Каррерой. Пока разбирался в своих проблемах "Зенит", был нехорош "Локомотив", у ЦСКА были сложности, у "Рубина", красно-белые стали чемпионами. Может быть, если бы оставили Эмери, он тоже стал бы чемпионом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)