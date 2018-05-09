Андрей Аршавин: "Венгер – красавчик? Он уже старый"

Полузащитник "Кайрата", экс-игрок "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал главного тренера английского клуба Арсена Венгера интеллигентным и образованным человеком. По словам футболиста, эти эпитеты в большей степени характеризуют специалиста, нежели слово "красавчик".

– Венгер – красавчик? Он уже старый, – рассказал эфире передачи "НогаМяч" на ютуб-канале YUSPORT Аршавин. – Это интеллигентный, образованный, воспитанный тренер. Больше философ, теоретик. Вот такие прилагательные к нему подходят. От других его отличает вдумчивость.

Ранее 68-летний Венгер заявил, что покинет "Арсенал" по окончании сезона-2017/18. Французский специалист возглавил "канониров" в 1996 году. За это время клуб из Лондона выиграл 17 трофеев.