Анчелотти отказался от предложения "ПСЖ" ради работы в Англии

Бывший главный тренер "Челси" Карло Анчелотти отказался возглавить "ПСЖ", сообщает Mirror. По информации источника, итальянский специалист не станет сменщиком Унаи Эмери, потому что хочет вернуться к работе в Англии.

Анчелотти может вернуться в лондонский клуб, который в настоящее время возглавляет его соотечественник Антонио Конте. Итальянец уже возглавлял "синих" с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Последним местом работы 58-летнего тренера была "Бавария", из которой он был уволен в сентября 2017 года из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.