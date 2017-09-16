Альваро Мората: "Я против песен, оскорбляющих других людей"

Нападающий "Челси" Альваро Мората еще раз призвал болельщиков воздержаться от антисемитских песен. На матче с "Лестером" фанаты "Челси" пели песни в поддержку Мораты, в которых использовались антисемитские выражения.

– Давайте проясним ситуацию, – цитирует Daily Mail Морату. – Я против любых песен, которые могут оскорбить людей на религиозной или расовой почве. Мы должны проследить за тем, чтобы такие песни прекратились. Есть много других способов выразить радость и поддержать любимую команду или игрока.