Альваро Мората: "В "Реале" ко мне относились как к мальчику, которым я был до "Ювентуса"

Нападающий "Челси" Альваро Мората сожалеет, что решил в 2016 году вернуться в "Реал" из "Ювентуса". 25-летнему испанцу не удалось второй раз закрепиться в составе мадридского клуба, где он выступал до перехода в туринскую команду в 2014 году.

– Мы достигли договоренности на основании взаимного уважения, – цитирует Gazzetta dello Sport Морату, который минувшим летом перебрался в "Челси". – Разочарование было огромным. Я вернулся к отправной точке. В "Реале" ко мне относились как к мальчику, которым я был до двух сезонов в Италии.