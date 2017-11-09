Альваро Мората: "Мне нужно было играть каждую неделю, а "Реал" не мог мне этого предложить"

Нападающий "Челси" Альваро Мората настаивает на том, что он покинул "Реал" только ради игровой практики. 25-летний испанец летом перебрался в английский клуб и забил 7 мячей в 10 матчах чемпионата Англии.

- Мне нужно было играть каждую неделю, а "Реал" не мог мне этого предложить, - цитирует Marca Морату. - Неважно, нахожусь на вершине или нет, мне нужно играть в футбол, и поэтому я решил двигаться дальше. Каждый игрок хочет быть в "Реале", конечно, я боролся всю свою жизнь, чтобы быть в клубе, но только в стартовом составе. Теперь я в "Челси", и у меня есть то, что мне нужно.