Алексис Санчес: "С раннего возраста я говорил о том, что "МЮ" – самый большой клуб в Англии"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес рассчитывает со своим новым клубом выиграть много трофеев. В январе чилиец перешел в "МЮ" из "Арсенала".

– С раннего возраста я говорил о том, что "МЮ" – самый большой клуб в Англии, – цитирует Sky Sports Санчеса. – Есть много отличных команд. Например, я играл в "Арсенале", который тоже считается большим клубом. Но давайте посмотрим со стороны. "Юнайтед" способен выиграть все. Это отличная команда. Я перешел, чтобы победить. Ушел из "Арсенала", потому что хотел совершенствоваться и учиться дальше, получить новый опыт. Если бы я не хотел выиграть все трофеи, то не перешел бы в "МЮ".