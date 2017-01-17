18:15 | ФУТБОЛ — Англия

Александр Бюттнер: "Я стал чемпионом Англии. Даже Джеррарду это не удалось"

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Защитник "Витесса" Александр Бюттнер выразил уверенность, что его выступление в "Манчестер Юнайтед" не было провальным. Голландец защищал цвета "МЮ" с 2012 по 2014 год и провел за него только 28 матчей во всех турнирах. В сезоне-2014/15 он перешел в московское "Динамо", которое покинул этой зимой.

- Мое выступление за "МЮ" не было провальным, - цитирует Algemeen Dagblad Бюттнера. - Кто может сказать, что он становился чемпионом Англии? Я могу. Даже Джеррарду это не удалось.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ZohanDvir

ээээ Стиви Джи не трожь - это святое. You'll never walk alone

19:10

MAXXXSPA

Красавчик!

18:36

баламошка

Но Джеррарда знают все, а тебя будут всегда путать с бальзамом.

18:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ