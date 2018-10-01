Алан Ширер: "Погба недостоин даже чистить бутсы тех, кто творил историю "МЮ"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что во всех бедах "Манчестер Юнайтед" не стоит винить только тренера Жозе Моуринью. По его словам, футболисты тоже должны взять на себя вину.

– Игрокам должно быть стыдно, что они не играют за Моуринью, – цитирует The Sun Ширера. – Сейчас мы в СМИ видим каждый день примеры того, как негатив накапливается вокруг команды. И это не вина Моуринью. У меня есть вопросы к другим ребятам. Когда я начинал играть, все было иначе. У клуба и тренера была власть. А теперь власть в руках игроков.

Погба был рекордным приобретением "МЮ". Теперь вспомните о других великих игроках, которые носили эту форму. Даже в статусе чемпиона мира он недостоин чистить бутсы тех, кто творил историю на "Олд Траффорд".