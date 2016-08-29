Адам Форшоу: "Может, в другой день и смогли бы набрать три очка"

Полузащитник "Мидлсбро" Адам Форшоу после матча 3-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем"(0:0) подчеркнул, что команде нужно было чаще доставлять мяч в штрафную. Форшоу отметил, что, несмотря на ничейный исход, в команде довольны результатом.

- Быть может, в другой день мы и могли бы получить три очка - цитирует ВВС Форшоу. - Возможно, нам стоило чаще играть через переводы в штрафную на Альваро Негредо. Думаю, мы довольны встречей. Наш темп соответствует премьер-лиге. Сложная игра, но я остался доволен.