50-тысячный марш болельщиков "Лестера". Как прощались с погибшим владельцем клуба

10 ноября жители Лестера провели 50-тысячный марш в память о погибшем владельце одноименного клуба Вишаи Шриваддханапрабхи. Акция прошла в день перед домашнем матчем 12-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (0:0). На стадионе "Кинг Пауэр" простились с тайским бизнесменом.

Болельщики "Лестера" назвали свой марш "5000/1" (такой коэффициент был на победу "лис" в чемпионате Англии сезона-2015/2016, когда они стали чемпионами). Дождь не помешал фанатам преодолеть весь маршрут до стадиона.

"Лестер" подготовил специальное видео в честь владельца клуба Вишаи Шриваддханапрабхи. Его запустили за 10 минут до стартового свистка.

После матча с "Бернли" сыновья Шриваддханапрабхи вместе с игроками, тренерским штабом и бывшими тренерами сделали круг почета на стадионе "Кинг Пауэр".