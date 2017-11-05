100-килограммовый Акинфенва пообещал отправить Фердинанда в нокаут

Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва бросил вызов бывшему защитнику "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду. Напомним, что последний ранее объявил о том, что начинает боксерскую карьеру. Акинфенва известен тем, что обладает крупными габаритами. Его рост составляет 181 см, а вес – около 108 кг.
– Рио – легенда. Ему можно только поаплодировать. Уважаю его, – цитирует Акинфенву Mirror. – Бой между нами? Пару раз в жизни я надевал боксерские перчатки. Если Фердинанд хочет, то я сделаю это. Возможно, мы могли бы выйти на ринг, когда я завершу карьеру. Думаю, что я уложу Рио спать.
баламошка
клад555 баламошка опятьтупим?////////////Клад, иди закопай себя)
13:33
lavrentev01
я уж подумал, что Игорьку прилетело
13:30
клад555
баламошка опятьтупим?
13:29
баламошка
Ждём его боя с братом-близнецом из России)
13:28