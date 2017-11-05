100-килограммовый Акинфенва пообещал отправить Фердинанда в нокаут

Нападающий "Уикомба"​ Адебайо Акинфенва бросил вызов бывшему защитнику "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду. Напомним, что последний ранее объявил о том, что начинает боксерскую карьеру. Акинфенва известен тем, что обладает крупными габаритами. Его рост составляет 181 см, а вес – около 108 кг.

– Рио – легенда. Ему можно только поаплодировать. Уважаю его, – цитирует Акинфенву Mirror. – Бой между нами? Пару раз в жизни я надевал боксерские перчатки. Если Фердинанд хочет, то я сделаю это. Возможно, мы могли бы выйти на ринг, когда я завершу карьеру. Думаю, что я уложу Рио спать.