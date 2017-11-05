13:13 | Футбол — Англия

100-килограммовый Акинфенва пообещал отправить Фердинанда в нокаут

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Нападающий "Уикомба"Адебайо Акинфенва бросил вызов бывшему защитнику "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду. Напомним, что последний ранее объявил о том, что начинает боксерскую карьеру. Акинфенва известен тем, что обладает крупными габаритами. Его рост составляет 181 см, а вес – около 108 кг.

– Рио – легенда. Ему можно только поаплодировать. Уважаю его, – цитирует Акинфенву Mirror. – Бой между нами? Пару раз в жизни я надевал боксерские перчатки. Если Фердинанд хочет, то я сделаю это. Возможно, мы могли бы выйти на ринг, когда я завершу карьеру. Думаю, что я уложу Рио спать.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

клад555 баламошка опятьтупим?////////////Клад, иди закопай себя)

13:33

lavrentev01

я уж подумал, что Игорьку прилетело

13:30

клад555

баламошка опятьтупим?

13:29

баламошка

Ждём его боя с братом-близнецом из России)

13:28