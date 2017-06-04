Зинедин Зидан: "Это особенный день"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) выразил полное удовлетворение победой. Он подчеркнул, что даже не мечтал завоевать два трофея в одном сезоне.

– Это особенный день, – приводит Antena 3 слова Зидана. – Но чемпионат был лучше, потому что там было 38 матчей. Хочу поздравить все футболист и наш великий клуб. Мы добились этого успеха своей работой. Я даже не мечтал о том, чтобы выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Будущее? Сейчас нужно наслаждаться моментом. Потом отдохнем и будем готовиться к новому сезону.