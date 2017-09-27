"Ювентус" обыграл "Олимпиакос"

"Ювентус" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:0. Голы забили Гонсало Игуаин и Марио Манджукич.

Для туринцев это первая победа в двух матчах. Команда набрала 3 очка и делит второе место со "Спортингом". "Олимпиакос" замыкает турнирную таблицу – 0 очков. Лидирует "Барселона" (6 очков).

Лига чемпионов

Группа D

"Ювентус" (Италия) – "Олимпиакос" (Греция) – 2:0 (0:0)

Голы: Игуаин, 69 (1:0). Манджукич, 80 (2:0).

"Ювентус": Буффон, Стураро (Бенатиа, 81), Кьеллини, Барцальи, Сандру, Куадрадо (Игуаин, 60), Матюиди, Бентанкур, Дибала, Дуглас Коста (Бернардески, 84), Манджукич.

"Олимпиакос": Прото, Диогу Фигейраш, Энгелс, Димитрис, Кутрис, Зджелар (Фортунис, 77), Ромао, Оджиджа-Офоэ, Пардо (Бен Набуан, 72), Эменике (Марин, 88), Себа.

Судья: Штилер (Германия).

27 сентября. Турин. Стадион Allianz Stadium.