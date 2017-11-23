Юпп Хайнкес: "Бавария" победила, но так играть нельзя"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Андерлехта" (2:1) отметил, что был недоволен игроками и высказал им все в перерыве. По его словам, команда играла неуверенно, несмотря на победу.

- В первом тайме команду было не узнать. У нас были слишком большие разрывы между линиями, слишком много потерь мяча, играли в пас неуверенно, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. - Плюс позволили сопернику создать 3-4 явных голевых момента. Не хватало многого. Конечно, я высказал это команде в перерыве. Положительным итогом первой половины был нулевой счет.

Я должен сделать комплимент и сопернику. "Андерлехт" со своим новым тренером играл совершенно иным образом. Было больше движения, больше желания. Хотя и мы, вероятно, слишком беспечно начали игру. Так играть нельзя, и это мы видели на протяжении всего матча. Хоть мы и победили 2:1, эта игра не была выдающейся.