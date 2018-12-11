19:58 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.

Без веры в себя нельзя выходить на футбольное поле, - приводит слова Гончаренко "РИА Новости". - Мы приехали сюда с надеждой, а она умирает последней. Главное, чтобы после матча мы смотрели смело друг другу в глаза. Игра может повернуться в любое русло, надо ждать шанса и использовать его, если он представится. 

Гончаренко также добавил, что защитник Родригу Бекао, получивший травму в матче 17-го тура премьер-лиги против "Енисея", (2:1) сможет принять участие в матче с "Реалом".

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

Реал - ЦСКА

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https://rsport.ria.ru/20181211/1547829595.html

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