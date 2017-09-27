Вернер был заменен из-за проблем с кровообращением?

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль заменил нападающего Тимо Вернера на 32-й минуте матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа" (0:2) из-за того, что у игрока возникли проблемы с кровообращением, сообщает Sport1.de. По информации источника, форвард пытался продолжить игру, использовав беруши, но это ему не помогло.

Ранее появилась информация, согласно которой игрок попросил поменять его из-за давления со стороны турецких фанатов.